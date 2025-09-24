Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος - Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

Ένα σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Χάλκης Λάρισας, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 50χρονου αλλοδαπού.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 5:30 μ.μ., όταν ο άνδρας, ενώ εργαζόταν σε δέντρο, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσε. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο έδαφος και να υποστεί σοβαρό ακρωτηριασμό στο πόδι, με το τραύμα να πλήττει το μηριαίο νεύρο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ για να τον κρατήσουν στη ζωή, η ακατάσχετη αιμορραγία στάθηκε μοιραία. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το onlarissa, ο 50χρονος κατέληξε πριν προλάβει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.