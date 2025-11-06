Χανιά: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Νέα Χώρα από τη μεγάλη νεροποντή - Εικόνες

Στο έλεος της κακοκαιρίας είναι από το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) τα Χανιά.

Σε εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το zarpanews.gr, οι δρόμοι στη Νέα Χώρα φαίνονται να έχουν πλημμυρίσει από τη μεγάλη νεροποντή.

zarpanews.gr

zarpanews.gr

zarpanews.gr

Η πρόγνωση του meteo.gr για την Κρήτη

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, την Πέμπτη 06/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, με έμφαση στην Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα είναι έντονα.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 14:00-17:00 και 20:00-23:00 της Πέμπτης 06/11.

Διαβάστε επίσης