Χανιά: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Νέα Χώρα από τη μεγάλη νεροποντή - Εικόνες
Τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr για τις επόμενες ώρες στην Κρήτη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο έλεος της κακοκαιρίας είναι από το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) τα Χανιά.
Σε εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το zarpanews.gr, οι δρόμοι στη Νέα Χώρα φαίνονται να έχουν πλημμυρίσει από τη μεγάλη νεροποντή.
Η πρόγνωση του meteo.gr για την Κρήτη
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, την Πέμπτη 06/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, με έμφαση στην Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα είναι έντονα.
Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 14:00-17:00 και 20:00-23:00 της Πέμπτης 06/11.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Μνήμη ζωντανεύει ξανά – Το «Cats» επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
17:00 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
16:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα
16:48 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Google Maps αποκτά μία χρήσιμη λειτουργία - Τέλος το «στρίψτε σε 150μ»
16:40 ∙ WHAT THE FACT
Σαβιλό, τσαβό, άκατε κι άλλες τσιγγάνικες λέξεις που κυριαρχούν στο Tik Tok
16:27 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027
13:13 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν
08:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται
15:24 ∙ LIFESTYLE