ΟΣΕ: «Έγινε λάθος στο σύστημα», λέει ο σταθμάρχης για την αλλαγή γραμμής λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη

Το τρένο ZEMU που αναμένεται να φέρει επανάσταση τις σιδηροδρομικές διαδρομές καθώς βασίζεται στην καύση υδρογόνου

Σε τεχνικό λάθος στον τοπικό πίνακα χειρισμού απέδωσε το λάθος με την αλλαγή γραμμής συρμού, ο σταθμάρχης της Σίνδου, που σημειώθηκε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης.

Σημειώνεται ότι ο ΟΣΕ έχει διαψεύσει –και μάλιστα κατηγορηματικά– τις καταγγελίες για την αλλαγή γραμμής σε επιβατική αμαξοστοιχία, στους κύκλους των εργαζομένων από την πρώτη στιγμή.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το thesspost.gr, ο σταθμάρχης Σίνδου γνωστοποίησε στους μηχανοδηγούς ορισμένες από τις παράμετρους που οδήγησαν σε ένα ακόμη περιστατικό με υπόβαθρο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

«Ένα λάθος στο σύστημα τοπικού χειρισμού ήταν η αιτία της αλλαγής στη γραμμή», σημείωσε ο σταθμάρχης μιλώντας στους μηχανοδηγούς.

Ο Γιώργος Κούλαλης, μηχανοδηγός και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι «παρά τη χάραξη που έκαναν στον σταθμό της Σίνδου για κάποιο λόγο δεν λειτούργησε σωστά το σύστημα αλλαγής και αντί να το βάλει στη σωστή παρακαμπτήριο που ήταν για να αφήσει τον κόσμο στην αποβάθρα – πήγε να τον βάλει μάλλον σε μια άλλη γραμμή η οποία ήταν λάθος».

Ο ίδιος βέβαια εξηγεί ότι η αμαξοστοιχία κινούνταν με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα, ικανή να αποσοβήσει οιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου. «Η προσέγγισή μας σε αυτούς τους σταθμούς – όταν είμαστε προαστιακός – γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο συνάδελφος προσέγγιζε τον σταθμό με 40 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι μπορούσε να σταματήσει εύκολα», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνει ότι η απόσταση που διήνυσε το τρένο ήταν πολύ μικρή και, σίγουρα, όχι επτά λεπτών.

Διαβάστε επίσης