Ποια είναι τα μη επανδρωμένα αεροχήματα «A900» του Πολεμικού Ναυτικού

Στην πρόσφατη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών

Συστημάτων, μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» του

υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο νέο Δόγμα Αποτροπής.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα οπλικά συστήματα ήταν και το μη επανδρωμένο ελικόπτερο που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Ποια είναι όμως τα μη επανδρωμένα αεροχήματα «A900»; Εξοπλισμένο με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει, σε ζωντανή μετάδοση, ευκρινή αποτύπωση της επιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Η ισπανική αμυντική ιστοσελίδα defensa.com έκανε ειδική αναφορά σημειώνοντας ότι η ισπανική εταιρεία Alpha Unmanned Systems έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η Alpha Unmanned Systems παρουσίασε το A900 , ένα καινοτόμο αυτόνομο ελικόπτερο γνωστό για την αξιοπιστία, την ευελιξία και την προηγμένη μηχανική του. Το A900 ξεχωρίζει για τη μεγάλη διάρκεια πτήσης του — έως και τέσσερις ώρες — και την ικανότητά του να μεταφέρει πολλαπλά ωφέλιμα φορτία σε αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Χάρη στον κινητήρα βαρέως καυσίμου και την πλεονάζουσα ισχύ του, το A900 επιτρέπει επιχειρήσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών θαλάσσιας και συνοριακής ασφάλειας .

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ο πρώτος ναυτικός πελάτης της Alpha στο ΝΑΤΟ, διαθέτει πέντε συστήματα Alpha A900 για κρίσιμης σημασίας ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance) σε όλο τον στόλο του, με σχέδια για περαιτέρω επέκταση της ανάπτυξής του.

Το A900 διαθέτει δυνατότητες επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο έως και 100 χλμ., πλοήγηση χωρίς GPS και αυτόματη απογείωση και προσγείωση από κινούμενα σκάφη, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Alpha στην τεχνολογία αιχμής και την επιχειρησιακή αριστεία.

Ο συμπαγής σχεδιασμός του επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη, ενώ οι αρθρωτές θέσεις ωφέλιμου φορτίου του επιτρέπουν την προσαρμογή σε ποικίλα προφίλ αποστολών. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το A900 μια αξιόπιστη λύση τόσο για αμυντικές όσο και για πολιτικές εφαρμογές, συμβάλλοντας στη συνεχή καινοτομία της Ελλάδας στα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

