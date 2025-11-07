Διακοπές νερού την Παρασκευή (7/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΙΓΑΛΕΩ
Αισχίλου και Δημοκρατίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παρθενώνος και Φαέθοντος ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΑΧΑΡΝΕΣ
Τρεμπεσίνας και Αικατερίνης Στουραΐτη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ολυμπίας και Μεγ. Κωνσταντίνου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, EKTAKTH
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Χίου και Λ. Μανωλίδη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, EKTAKTH
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Μπέρτου και Ανατολής
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, EKTAKTH
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2ας Μεραρχίας και Ναυάρχου Νοταρά
