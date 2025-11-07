Νέα πτώση σοβάδων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

Νέα πτώση σοβάδων σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

Μόλις την περασμένη Τρίτη είχαν γίνει αναφορές για παρόμοιο περιστατικό με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να διδάξουν οι ίδιοι αλλά και να φοιτήσουν τα παιδιά.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων, όπως αναφέρει το thespro.gr.

Ευτυχώς, οι μαθητές δεν είχαν ακόμη εισέλθει στην αίθουσα. Στο φωτογραφικό υλικό καταγράφονται κομμάτια σοβάδων στο πάτωμα, στα θρανία και σε απόσταση αναπνοής από τις θέσεις των παιδιών.

