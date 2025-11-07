Η Ρεθυμνιώτισσα που μαγεύει με τον χορό της

Η Ρεθυμνιώτισσα Φένια Χαιρετή σηκώθηκε να χορέψει σε γλέντι και μάγεψε το κοινό

Μεγάλο ενθουσιασμό προκάλεσε η εμφάνιση νεαρής Ρεθυμνιώτισσας χορεύτριας, σε τοπικό γλέντι. Η Φένια Χαιρετή σηκώθηκε να χορέψει, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πραγματικής μαγείας ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

