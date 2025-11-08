Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

Σοβαρότατη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ερευνά η ΕΛ.ΑΣ., με έναν εν ενεργεία αστυνομικό να βρίσκεται μεταξύ των έντεκα συλληφθέντων που φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα.

Ο 38χρονος υπαρχιφύλακας, που υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής, προκάλεσε εντύπωση στις Αρχές με το ύψος των τραπεζικών του καταθέσεων, καθώς στους λογαριασμούς του βρέθηκαν περίπου 602.000 ευρώ, τη στιγμή που οι ετήσιες αποδοχές του δεν ξεπερνούσαν τις 18.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ANT1.

Από τον οικονομικό έλεγχο προέκυψε ότι ο αστυνομικός είχε πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές ύψους 161.000 ευρώ το 2023 και 127.000 ευρώ το 2024, ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να παρείχε υποστήριξη στη δράση του αρχηγού της οργάνωσης, συστήνοντας νέους πελάτες.

