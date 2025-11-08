Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

Από τα ξημερώματα η χώρα πλήττεται από έντονη κακοκαιρία, με τα φαινόμενα να αναμένεται να διαρκέσουν έως τη Δευτέρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή του Μαραθωνίου της Αθήνας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ τα φαινόμενα θα βρίσκονται σε εξέλιξη για το επόμενο τριήμερο στις εξής περιοχές:

Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Τη Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Τι περιμένουμε στην Αθήνα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Αθήνα θα επικρατήσουν νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου, αναφέρει πως σήμερα στην Αττική προβλέπεται αυξημένη συννεφιά και βροχές, ενώ προς το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-21 βαθμούς και οι άνεμοι νότιοι, 4-5, από το μεσημέρι και 6 μποφόρ.

