Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 4 περιοχές

Η πορεία του καιρού το επόμενο 24ωρο

Newsbomb

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 4 περιοχές
Unsplash
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, αναμένονται το Σάββατο (8/11), με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά είναι πιθανό να είναι έντονα.

Οι καταιγίδες στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα να συνοδεύονται από μικρό χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 6 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 6 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτησή του ότι το επόμενο τριήμερο θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα στα δυτικά, με τις περιοχές που θα είναι πιο «ευάλωτες» να είναι οι εξής: Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το "δυτικό υετικό μέτωπο" να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.
⚠️✅ Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού.
✅Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του ECMWF»

Το Weather Analysis Greece αναφέρει:

Ένας εξαιρετικός Νοέμβρης, τόσο στην αρχή του όσο και στην πορεία του, ο οποίος μας χάρισε εξαιρετικές ποσότητες ωφέλιμων βροχοπτώσεων χωρίς ακρότητες, φαίνεται πως θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο την πορεία του για τις επόμενες μέρες.

Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός στη χώρα μας, βάσει με τα όσα μας ενημερώνει η Καιρική Εφαρμογή της Meteology, η οποία τα πάει εξαιρετικά σε όλες τις προβλέψεις της.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ / ΧΙΟΝΙΟΥ, ο οποίος μας δείχνει την τάση για τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα για τις επόμενες ημέρες.
Φαίνεται όμως πως και από Δευτέρα (νέα εβδομάδα ) θα έχουμε νέο κύκλο βροχοπτώσεων, σε πολλά τμήματα της χώρας μας, ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα ( βλέπε χρωματική παλέτα στο κάτω μέρος - ύψη βροχής ).

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία είναι σε υψηλά επίπεδα για τον μήνα που διανύουμε και θα διατηρηθεί για αρκετές ημέρες ακόμα σε αυτές τις τιμές, κυρίως στα νότια τμήματα.
Ακολουθεί ο ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ πρόγνωσης / κατανομής βροχής ( κατά προσέγγιση) ,όπου περιέχεται εντός της Εφαρμογής της Meteology.
Οι χάρτες μας δείχνουν την τάση του καιρού σε βάθος 10 ημερών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

23:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου - Διατηρεί την Ελλάδα στο BBB

23:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ - 7 άτομα στο νοσοκομείο

23:39ΥΓΕΙΑ

Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές

23:36ΥΓΕΙΑ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με πρόωρα και πιο σοβαρά εγκεφαλικά

23:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 4 περιοχές

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Μόνο με έναν τρόπο θα τελειώσει η βεντέτα», λέει ο παππούς Φραγκιαδάκης

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

23:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παρτιζάν 80-71: Ανατροπή μέσω της άμυνας και της γραμμής των βολών

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχάγγελος Μιχαήλ: Γιατί είναι προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εσφαξε την πρώην συζυγό του με 19 μαχαιριές πάνω από τον τάφο του γιου τους που είχε αυτοκτονήσει

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τον έπιασαν να αφήνει ογκώδη και μπάζα σε πεζοδρόμιο και τον συνέλαβαν

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία απαγόρευσε τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 15 ετών

22:38ΚΟΣΜΟΣ

James Watson: Πέθανε στα 97 o πρωτοπόρος του DNA - Βοήθησε στην ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρεθυμνιώτισσα που μαγεύει με τον χορό της

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Κέιτ Μπλάνσετ και Βανέσα Ρεντγκρέιβ κλέβουν τις εντυπώσεις στη Μάνη - Γυρίσματα στην Καρδαμύλη

22:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Τελικός-όνειρο στην Αθήνα, Τζόκοβιτς εναντίον Μουζέτι

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ντίμης Κρίτσας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απήγαγαν και σκότωσαν Ρώσο κρυπτο-μεγιστάνα και τη σύζυγό του - Βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βίλα στα Εμιράτα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της Αθήνας - Τεράστιες καθυστερήσεις από Ευαγγελισμό μέχρι Συγγρού Φιξ

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Έκλεισαν δρόμοι στο κέντρο - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

21:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

23:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου - Διατηρεί την Ελλάδα στο BBB

22:38ΚΟΣΜΟΣ

James Watson: Πέθανε στα 97 o πρωτοπόρος του DNA - Βοήθησε στην ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Το τόξο του Γαλαξία απλώνεται πάνω από τη Χιλή – Μοναδικές εικόνες στη μαγεία του νυχτερινού ουρανού

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τον έπιασαν να αφήνει ογκώδη και μπάζα σε πεζοδρόμιο και τον συνέλαβαν

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

23:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 4 περιοχές

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

23:39ΥΓΕΙΑ

Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ