Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 4 περιοχές

Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, αναμένονται το Σάββατο (8/11), με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά είναι πιθανό να είναι έντονα.

Οι καταιγίδες στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα να συνοδεύονται από μικρό χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 6 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 6 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτησή του ότι το επόμενο τριήμερο θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα στα δυτικά, με τις περιοχές που θα είναι πιο «ευάλωτες» να είναι οι εξής: Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

⚠️✅ Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού.

✅Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του ECMWF»

✅Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το "δυτικό υετικό μέτωπο" να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.… pic.twitter.com/W2MuHcvfOf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 7, 2025

Το Weather Analysis Greece αναφέρει:

Ένας εξαιρετικός Νοέμβρης, τόσο στην αρχή του όσο και στην πορεία του, ο οποίος μας χάρισε εξαιρετικές ποσότητες ωφέλιμων βροχοπτώσεων χωρίς ακρότητες, φαίνεται πως θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο την πορεία του για τις επόμενες μέρες.

Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός στη χώρα μας, βάσει με τα όσα μας ενημερώνει η Καιρική Εφαρμογή της Meteology, η οποία τα πάει εξαιρετικά σε όλες τις προβλέψεις της.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ / ΧΙΟΝΙΟΥ, ο οποίος μας δείχνει την τάση για τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα για τις επόμενες ημέρες.

Φαίνεται όμως πως και από Δευτέρα (νέα εβδομάδα ) θα έχουμε νέο κύκλο βροχοπτώσεων, σε πολλά τμήματα της χώρας μας, ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα ( βλέπε χρωματική παλέτα στο κάτω μέρος - ύψη βροχής ).

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία είναι σε υψηλά επίπεδα για τον μήνα που διανύουμε και θα διατηρηθεί για αρκετές ημέρες ακόμα σε αυτές τις τιμές, κυρίως στα νότια τμήματα.

Ακολουθεί ο ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ πρόγνωσης / κατανομής βροχής ( κατά προσέγγιση) ,όπου περιέχεται εντός της Εφαρμογής της Meteology.

Οι χάρτες μας δείχνουν την τάση του καιρού σε βάθος 10 ημερών.

