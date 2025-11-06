Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες μέρες με σποραδικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ αποτυπώνεται και μια πρώτη εικόνα για ολόκληρο τον Νοέμβριο.

Τις καιρικές συνθήκες των επομένων ημερών αναλύει ο προγνώστης καιρού, Λευτέρης Σούσος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του :

Την Παρασκευή(7/11) προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τόπους στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές ασθενείς βροχές αναμένονται κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και λιγότερες πιο περιορισμένες στη Θράκη, ενώ άστατος θα είναι ο καιρός ιδιαίτερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, με εξασθένηση σταδιακή στην συνέχεια. Λίγες παροδικές τοπικές βροχές αναμένονται στο ανατολικό και το βορειοανατολικό Αιγαίο, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες αλλά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και το Ιόνιο με κάποια υπολείμματα αστάθειας(περιορισμένα σε μικρή ένταση). Προς τις βραδινές ώρες σταδιακά ένα νέο σύστημα θα μας προσεγγίσει από την κεντρική Μεσόγειο επηρεάζοντας αρχικά το Ιόνιο και τα δυτικά, όπου την νύχτα οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα να δώσουν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές πρόσκαιρου χαρακτήρα στα ανατολικά και στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα φτάνουν τα 3-4bf.

Οι άνεμοι γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3-4bf και στο Αιγαίο θα περιοριστεί ο βόρειος βορειοανατολικός άνεμος φτάνοντας τα 3-4 και τοπικά έως τα 5 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Οι νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατούν στο Ιόνιο και στα δυτικά θα αρχίζουν να ενισχύονται από τις απογευματινές ώρες φτάνοντας τα 4-5bf και κατά την διάρκεια της νύχτα θα ενισχυθούν περαιτέρω φτάνοντας τα 4-6 και τοπικά τα 7 μποφόρ που δεν αποκλείεται πολύ τοπικά στο βόρειο Ιόνιο να φτάσουν ακόμα και τα 8bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα σημειώσουν αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσουν στα ίδια επίπεδα γύρω στους 10-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες τιμές προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα και οι υψηλότερες σε παραθαλάσσιες και σε νησιωτικές περιοχές).

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα κεντρικά και τα βόρεια τους 17-19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20-22 και τοπικά Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς.

Το Σάββατο(8/11) ο καιρός θα επιδεινωθεί κυρίως στην δυτική Ελλάδα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι περισσότερες βροχές δηλαδή θα εστιάζουν τα νησιά το Ιονίου(ιδιαίτερα το βόρειο Ιόνιο), την Ήπειρο, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, ενώ θα επηρεαστούν αξιόλογα και περιοχές της δυτικής Θεσσαλίας, της δυτικής/κεντρικής Μακεδονίας και περιοχές της κεντρική Στερεάς. Λιγότερες θα είναι οι βροχές(δηλαδή δεν αναμένονται αξιόλογες) και σε πιο τοπικό πρόσκαιρο χαρακτήρα στην ανατολική Μακεδονία/Θράκη(που θα ενταθούν από τις βραδινές ώρες όπως και στο Θρακικό Πέλαγος), στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο. Πιθανότητα για λίγες τοπικές ασθενείς πρόσκαιρες βροχές ή ψιχάλες έχουν υποψηφιότητα το ανατολικό Αιγαίο, οι Σποράδες, η Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, Κρήτη και οι Κυκλάδες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές(σε μικρή έως μέτρια ένταση παροδικά). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στην χώρα από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά και στο Ιόνιο θα είναι με ενισχυμένες έως ισχυρές εντάσεις φτάνοντας τα 4-6 και τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ(πρόσκαιρα έως 8bf τοπικά στο βόρειο Ιόνιο). Οι άνεμοι στην υπόλοιπη χώρα θα κυμαίνονται στα 3-5bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα σημειώσουν αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσουν τους 11-17βαθμούς(οι χαμηλότερες προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα, ενώ οι υψηλότερες σε παραθαλάσσιες και σε νησιωτικές περιοχές).

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα δυτικά και τα βόρεια κοντά στους 17-19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 19-22 και τοπικά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα έως 23-24 βαθμούς.

Την Κυριακή(9/11) ο καιρός προβλέπεται άστατος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ιδιαίτερα στα νησιά του Ιονίου, στην δυτική βορειοδυτική Πελοπόννησο, στην δυτική Στερεά, στην Ήπειρο, στην δυτική Θεσσαλία, στην Μακεδονία/Θράκη(ωστόσο στην Μακεδονία θα υπάρξει και βελτιωμένο διάστημα) και στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένεται ο καιρός να είναι άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και πρόσκαιρα(δεν αναμένονται αξιόλογα και θα έχουν τοπικό παροδικό χαρακτήρα), σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά και στο μεγαλύτερο κομμάτι της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη ανατολική και νότια νησιωτική χώρα δεν θα σημειωθούν φαινόμενα.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα τοπικά αυξημένες, όπου υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες(σε μικρή ένταση).Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς.

Οι άνεμοι από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 4-5bf και στα Πελάγη τοπικά έως 6bf. Στην περιοχή του Ιονίου τοπικά οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι τα 7bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 12-18(οι χαμηλότερες προβλέπονται κατά τόπους στα βόρεια διαμερίσματα).

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα βόρεια στους 18-19 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 19-22 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 24 βαθμούς και στην Κρήτη έως 25-26 βαθμούς.

Την Δευτέρα(10/11) οι περισσότερες βροχές θα εξακολουθούν να εστιάζουν την δυτική χώρα, επηρεάζοντας σε δεύτερο βαθμό και περιοχές της βόρειας χώρας. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν αξιόλογα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα είναι η περιοχή του Ιονίου, η δυτική και η νότια Πελοπόννησος, η δυτική Στερεά, η Ήπειρος, η Μακεδονία(κυρίως η κεντρική/ανατολική Μακεδονία) περιοχές της Θράκης(κυρίως τα πιο δυτικά) και κατά τόπους το Θρακικό Πέλαγος. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα αλλά θα έχουν μικρότερη ένταση και δεν θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα. Προς το απόγευμα με βράδυ λίγες τοπικές βροχές θα πλησιάσουν την περιοχή του κεντρικού Αιγαίου και την δυτική Κρήτη.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες οι οποίες θα δώσουν διάσπαρτες βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει μεταβολή και θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς.

Οι άνεμοι νοτιάδες στην χώρα και θα φτάσουν τα 3-5bf και τοπικά τα 6bf στα Πελάγη. Οι άνεμοι βαθμιαία θα αρχίζουν να στρέφονται στα δυτικά βορειοδυτικά σε ρεύμα δυτικό βορειοδυτικό με τάση εξασθένησης των ανέμων στην συνέχεια.

Οι ελάχιστες και οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα σημειώσουν αξιόλογη μεταβολή.

Την Τρίτη(11/11) στην δυτική χώρα αλλά και στις περισσότερες περιοχές της βόρειας χώρας τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί και θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία/Θράκη(κυρίως Θράκη), στα νησιά του ανατολικού/βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Επίσης, τοπικές βροχές θα υπάρξουν στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Στην Αττική λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3-5bf και στα ανατολικά αρχικά νοτιοδυτικοί στα 4-5bf και τοπικά στο Αιγαίο έως 6bf, σταδιακά θα όμως θα γυρίσουν σε ρεύμα δυτικό και οι εντάσεις των ενισχυμένων ανέμων θα αρχίζουν να εξασθενούν.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή πτώση και θα φτάσουν στους 10-17 βαθμούς(οι χαμηλότερες προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και οι υψηλότερες σε περιοχές παραθαλάσσιες και σε νησιωτικά τμήματα).

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα βόρεια γύρω στους 16-19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στους 19-21 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη μέχρι τους 23 βαθμούς.

Την Τετάρτη(12/11) λίγες τοπικές ασθενείς βροχές(υπολείμματα αστάθειας) κυρίως στα νησιά του ανατολικού/βορειοανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης και στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος.

Στην Αττική θα επικρατήσει καλός καιρός και με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 με 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν και δεν θα ξεπεράσουν τα 3-4bf στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι γενικά από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 9-16 βαθμούς(οι χαμηλότερες τιμές προβλέπονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ οι υψηλότερες σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε νησιωτικά).

Οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα φτάσουν στα βόρεια στους 15-17 βαθμούς, στα δυτικά στους 17-19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στους 18-21 βαθμούς. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 22 βαθμούς.

Η τάση του καιρού δείχνει ότι από την Πέμπτη(13/11) έως και το Σάββατο(15/11) θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λόγω και των ενισχυμένων βοριάδων που θα επικρατούν από την μεριά του Αιγαίου(καιρός βόρειου ρεύματος) θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές πρόσκαιρες νεφώσεις σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία(κυρίως ανατολικά), Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν μικρής έντασης και διάρκειας ασθενείς ψιχάλες ή ασθενείς βροχές. Ωστόσο αυτό το διάστημα θα κυριαρχεί και αρκετή ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρο διάλειμμα των βροχών. Την νύχτα και νωρίς το πρωί θα επικρατεί ψύχρα έως και κρύο, σε φυσιολογικά πλαίσια λόγω την εποχής. Οι μέγιστες τιμές θα βρίσκονται περίπου στις περισσότερες περιοχές κοντά στους 17-20 βαθμούς(με τις χαμηλότερες τιμές να εντοπίζονται στα ανατολικά και τα βόρεια και οι υψηλότερες στα πιο δυτικά διαμερίσματα).

Μετά τις 15 με 16 του μήνα υπάρχει πιθανή αλλαγή του καιρού για νέες βροχές σε αρκετές περιοχές, διότι θα αρχίζουν να μας προσεγγίζουν νέα συστήματα βροχών από τα δυτικά. Ο καιρός φαίνεται πως και στο τρίτο δεκαήμερο θα εξελιχθεί σε φυσιολογικά πλαίσια για την εποχή και ίσως να κρύβεται μια πρόσκαιρη ρηχή ψυχρή κατεβασιά κρύου αέρα προς την περιοχή μας.

