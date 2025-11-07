Καιρός: Δύο ιταλικές κακοκαιρίες φέρνουν ισχυρές καταιγίδες – Οι επικίνδυνες περιοχές

«Αγριεύει» ο καιρός τις επόμενες μέρες, με δύο ιταλικές κακοκαιρίες να φέρνουν έντονες βροχοπτώσεις και τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, να εκφράζει φόβους για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σύμφωνα με όσα γράφει σε σημερινή (07/11) δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, τα κύματα κακοκαιρίας θα είναι δύο.

«Δύο ιταλικές κακοκαιρίες θα δώσουν έντονα φαινόμενα και στη χώρα μας, ένα βαρομετρικό χαμηλό από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή και ένα δεύτερο από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη (11/11) και τα δύο από την Ιταλία, θα προκαλέσουν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές, βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και κυρίως οι παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου (δυτική και νότια).

Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκεται η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σήμερα τη νύχτα στα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν στα βόρεια.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα κρατήσουν τη θερμοκρασία λίγο υψηλά , ενώ αυξημένοι θα είναι και οι δείκτες υγρασίας.

Βροχές θα έχουν οι περισσότερες περιοχές», έγραψε αναλυτικά.

Διαβάστε επίσης