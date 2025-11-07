Καιρός - Έρχονται μπόρες και καταιγίδες: Πού θα βρέξει περισσότερο, η πρόγνωση Κολυδά

Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για τις επόμενες μέρες.

Η πρόγνωση του καιρού αναφέρεται σε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές κυρίως της δυτικής Ελλάδας.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σχετικά:

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το "δυτικό υετικό μέτωπο" να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.

⚠️✅ Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού.

✅Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του ECMWF

Από την πλευρά του αναλυτικά το Weather Analysis Greece αναφέρει:

Ένας εξαιρετικός Νοέμβρης, τόσο στην αρχή του όσο και στην πορεία του, ο οποίος μας χάρισε εξαιρετικές ποσότητες ωφέλιμων βροχοπτώσεων χωρίς ακρότητες, φαίνεται πως θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο την πορεία του για τις επόμενες μέρες.

Πάμε να δούμε πως θα κυλήσει ο καιρός στη χώρα μας, βάσει με τα όσα μας ενημερώνει η Καιρική Εφαρμογή της Meteology, η οποία τα πάει εξαιρετικά σε όλες τις προβλέψεις της.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ / ΧΙΟΝΙΟΥ, ο οποίος μας δείχνει την τάση για τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα για τις επόμενες ημέρες.

Φαίνεται όμως πως και από Δευτέρα (νέα εβδομάδα ) θα έχουμε νέο κύκλο βροχοπτώσεων, σε πολλά τμήματα της χώρας μας, ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα ( βλέπε χρωματική παλέτα στο κάτω μέρος - ύψη βροχής ).

Για περισσότερες πληροφορίες- λεπτομέρειες - αναλυτικές προγνώσεις κτλ, ενημερώνεστε απευθείας μέσα από την Εφαρμογή της Meteology, ΑΡΚΕΙ να την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για τον μήνα που διανύουμε και θα διατηρηθεί για αρκετές ημέρες ακόμα σε αυτές τις τιμές, κυρίως στα νότια τμήματα.

Ακολουθεί ο ΧΑΡΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ πρόγνωσης / κατανομής βροχής ( κατά προσέγγιση) ,όπου περιέχεται εντός της Εφαρμογής της Meteology.

Οι χάρτες μας δείχνουν την τάση του καιρού σε βάθος 10 ημερών.

