Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο

Το κυκλοφοριακό κομφούζιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία στην Αττική τόσο σε κεντρικούς άξονες όσο και μέσα σε γειτονιές, είχε ως αποτέλεσμα μόνο το 2024 στην Αθήνα να περάσουν 111 ώρες μποτιλιαρισμένοι.

Στην κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους, σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση των οχημάτων, δεδομένου ότι μόνο στην Αττική κάθε χρόνο εισέρχονται 120.000 οχήματα. Ετσι, διαδρομές που υπό κανονικές συνθήκες χρειάζονται λίγα λεπτά για να γίνουν, τις ώρες αιχμής ο χρόνος τους πολλαπλασιάζεται.

Οπως προκύπτει από στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ελεύθερος Τύπος», στη Λεωφόρο Κηφισού, κατεύθυνση προς Πειραιά, από τη Μεταμόρφωση έως τη Λεωφόρο Αθηνών, μία διαδρομή μήκους 11,7 χλμ. εκτός αιχμής οι οδηγοί την κάνουν σε 8-9 λεπτά, ενώ σε ώρες που η κίνηση είναι στο κόκκινο χρειάζονται έως και 38 λεπτά. Αναπόφευκτα η ταχύτητα από τα περίπου 85 χλμ./ώρα πέφτει στα 19-49 χλμ./ώρα. Από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μία διαδρομή μήκους 9,8 χλμ., οι οδηγοί εκτός αιχμής χρειάζονται 6-7 λεπτά για να τη διανύσουν, ενώ όταν έχει κίνηση μπορεί να χρειαστούν έως και 29 λεπτά. Η ταχύτητα και σε αυτήν την περίπτωση πέφτει από τα περίπου 90, στα 20-59 χλμ./ώρα.

Στον Κηφισό υπολογίζεται ότι οι «χαμένες» ώρες εξαιτίας της συμφόρησης πέρυσι έφτασαν συνολικά τις 6,5 εκατομμύρια, τιμή που αντιστοιχεί σε ζημία ύψους 80-90 εκατ. ευρώ, όταν το 2018 ήταν περίπου οι μισές (3,5 εκατ.).

Στη Λεωφόρο Συγγρού, κατεύθυνση προς κέντρο, από τη Δαβάκη έως τη Βασιλίσσης Σοφίας, διαδρομή δηλαδή 3,1 χλμ., εκτός αιχμής ένας οδηγός χρειάζεται έως 7 λεπτά για να φτάσει, ενώ σε ώρες που έχει κίνηση μπορεί να κάνει περίπου 20 λεπτά.

Αντίστοιχα, στην Πειραιώς, κατεύθυνση προς κέντρο, πριν από τη Χαμοστέρνας έως την Ομόνοια, που είναι μία διαδρομή 3,6 χλμ., οι οδηγοί χρειάζονται 7-9 λεπτά σε εκτός αιχμής ώρες, αλλά 12-20 όταν υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Μεταξύ 2021-2024, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας μειώθηκε κατά 11% στις κύριες οδούς και κατά 17% στις δευτερεύουσες. Βάσει των μετρήσεων, στην Αθήνα οι οδηγοί περνούν πάνω από το 1/3 της μέρας (34%) σε συμφόρηση.

Αποτέλεσμα αυτού, στην Αθήνα το 2024 ένας οδηγός έχασε 111 ώρες στην κίνηση, ενώ χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να διανύσει 10 χιλιόμετρα. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη ο μέσος οδηγός έχασε περίπου 80 ώρες και χρειάστηκε περίπου 23 λεπτά για κάθε 10 χιλιόμετρα. Το 2023, οι χαμένες ώρες πίσω από ένα τιμόνι στην Αττική ήταν 104.

Στροφή στις «πράσινες μετακινήσεις»

Για τους ειδικούς, για να μειωθεί το κυκλοφοριακό χάος, παίζει κομβικό ρόλο και η στροφή στις «πράσινες» μετακινήσεις.

Συχνότερα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερους επιβάτες. Συνδυαστικά, δε, σε περιοχές όπου το πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα αυτοκίνητα, τα ποδήλατα ή τα πατίνια θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται περισσότερο.

Η στροφή στα ΜΜΜ θα μπορούσε να γίνει με αύξηση της ελκυστικότητας: με σταθμούς μετεπιβίβασης με Ι.Χ., καλύτερη σύνδεση με αστική συγκοινωνία, χώροι στάθμευσης ποδηλάτων, βελτίωση συνθηκών για την πεζή μετακίνηση προς τους σταθμούς του μετρό.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»