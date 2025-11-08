Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο

Eως και τετραπλάσιο χρόνο από τον κανονικό μπορεί να… χάσει ένας οδηγός στο τιμόνι κατά τις ώρες αιχμής

Newsbomb

Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κυκλοφοριακό κομφούζιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία στην Αττική τόσο σε κεντρικούς άξονες όσο και μέσα σε γειτονιές, είχε ως αποτέλεσμα μόνο το 2024 στην Αθήνα να περάσουν 111 ώρες μποτιλιαρισμένοι.

Στην κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους, σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση των οχημάτων, δεδομένου ότι μόνο στην Αττική κάθε χρόνο εισέρχονται 120.000 οχήματα. Ετσι, διαδρομές που υπό κανονικές συνθήκες χρειάζονται λίγα λεπτά για να γίνουν, τις ώρες αιχμής ο χρόνος τους πολλαπλασιάζεται.

Οπως προκύπτει από στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Ελεύθερος Τύπος», στη Λεωφόρο Κηφισού, κατεύθυνση προς Πειραιά, από τη Μεταμόρφωση έως τη Λεωφόρο Αθηνών, μία διαδρομή μήκους 11,7 χλμ. εκτός αιχμής οι οδηγοί την κάνουν σε 8-9 λεπτά, ενώ σε ώρες που η κίνηση είναι στο κόκκινο χρειάζονται έως και 38 λεπτά. Αναπόφευκτα η ταχύτητα από τα περίπου 85 χλμ./ώρα πέφτει στα 19-49 χλμ./ώρα. Από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μία διαδρομή μήκους 9,8 χλμ., οι οδηγοί εκτός αιχμής χρειάζονται 6-7 λεπτά για να τη διανύσουν, ενώ όταν έχει κίνηση μπορεί να χρειαστούν έως και 29 λεπτά. Η ταχύτητα και σε αυτήν την περίπτωση πέφτει από τα περίπου 90, στα 20-59 χλμ./ώρα.

Στον Κηφισό υπολογίζεται ότι οι «χαμένες» ώρες εξαιτίας της συμφόρησης πέρυσι έφτασαν συνολικά τις 6,5 εκατομμύρια, τιμή που αντιστοιχεί σε ζημία ύψους 80-90 εκατ. ευρώ, όταν το 2018 ήταν περίπου οι μισές (3,5 εκατ.).

Στη Λεωφόρο Συγγρού, κατεύθυνση προς κέντρο, από τη Δαβάκη έως τη Βασιλίσσης Σοφίας, διαδρομή δηλαδή 3,1 χλμ., εκτός αιχμής ένας οδηγός χρειάζεται έως 7 λεπτά για να φτάσει, ενώ σε ώρες που έχει κίνηση μπορεί να κάνει περίπου 20 λεπτά.

Αντίστοιχα, στην Πειραιώς, κατεύθυνση προς κέντρο, πριν από τη Χαμοστέρνας έως την Ομόνοια, που είναι μία διαδρομή 3,6 χλμ., οι οδηγοί χρειάζονται 7-9 λεπτά σε εκτός αιχμής ώρες, αλλά 12-20 όταν υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Μεταξύ 2021-2024, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας μειώθηκε κατά 11% στις κύριες οδούς και κατά 17% στις δευτερεύουσες. Βάσει των μετρήσεων, στην Αθήνα οι οδηγοί περνούν πάνω από το 1/3 της μέρας (34%) σε συμφόρηση.

Αποτέλεσμα αυτού, στην Αθήνα το 2024 ένας οδηγός έχασε 111 ώρες στην κίνηση, ενώ χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να διανύσει 10 χιλιόμετρα. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη ο μέσος οδηγός έχασε περίπου 80 ώρες και χρειάστηκε περίπου 23 λεπτά για κάθε 10 χιλιόμετρα. Το 2023, οι χαμένες ώρες πίσω από ένα τιμόνι στην Αττική ήταν 104.

Στροφή στις «πράσινες μετακινήσεις»

Για τους ειδικούς, για να μειωθεί το κυκλοφοριακό χάος, παίζει κομβικό ρόλο και η στροφή στις «πράσινες» μετακινήσεις.

Συχνότερα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερους επιβάτες. Συνδυαστικά, δε, σε περιοχές όπου το πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα αυτοκίνητα, τα ποδήλατα ή τα πατίνια θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται περισσότερο.

Η στροφή στα ΜΜΜ θα μπορούσε να γίνει με αύξηση της ελκυστικότητας: με σταθμούς μετεπιβίβασης με Ι.Χ., καλύτερη σύνδεση με αστική συγκοινωνία, χώροι στάθμευσης ποδηλάτων, βελτίωση συνθηκών για την πεζή μετακίνηση προς τους σταθμούς του μετρό.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη τριών διακινητών στον Έβρο - Μετέφεραν παράνομα μετανάστες

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο οι Αθηναίοι

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

11:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στη Women’s Football League | Η ώρα και το κανάλι

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στην Αθήνα για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking

11:18ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εκτός έδρας αποστολή στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός | Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «βλέπει» ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Νότια - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

11:12ΚΟΣΜΟΣ

«Τοπική εκεχειρία» Ρωσίας - Ουκρανίας για τη Ζαπορίζια - Εργασίες επισκευής ηλεκτρικής γραμμής στον πυρηνικό σταθμό

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες από φωτιά σε αποθήκη αρωμάτων - Βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέρρευσε το αφήγημα της αντιπολίτευσης

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων – Διδάσκει σε ειδικό σχολείο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι Συρακούσες έγιναν «λίμνη»: Σαρωτικές καταιγίδες πλημμύρισαν τους δρόμους με... τραπεζοκαθίσματα

10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων – Διδάσκει σε ειδικό σχολείο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ