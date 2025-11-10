Βόλος: Παιδί χτυπημένο στο κεφάλι βρέθηκε στο προαύλιο σχολείου

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες τραυματισμού του

Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε σε σχολείο στο Ίλιον

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον Βόλο, το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, σε σχολείο της πόλης.

Περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ένα παιδί βρέθηκε χτυπημένο στο κεφάλι, στο προαύλιο του 1ου Λυκείου Βόλου, στο Παγκύπριο σχολικό συγκρότημα, όπως γράφει το magnesianews.

Οι συνθήκες τραυματισμού του, παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου.

