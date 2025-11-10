Θεσσαλονίκη: Ισόβια σε 2ο βαθμό για 62χρονο που σκότωσε την κατάκοιτη μητέρα του και τη βίαζε 

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης διατήρησε τα ισόβια για τον 62χρονο, ο οποίος συγκλόνισε την κοινή γνώμη, τον Ιούλιο του 2022 με το έγκλημά του και θύμα την ίδια τη μητέρα του, όταν αποκαλύφθηκε ότι πριν τη σκοτώσει, τη βίαζε κατ' επανάληψη.

Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, του επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης με επιπλέον 15 χρόνια. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια και 21 χρόνια, καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, βιασμό, σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών.

Το έγκλημα στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, ο ίδιο το είχε αποδώσει στην κατανάλωση αλκοόλ, λέγοντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν «Με είχε κουράσει να την φροντίζω, δεν άντεχα άλλο».

Ο μαρτυρικός θάνατος της 84χρονης, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ήρθε αππο στραγγαλισμό, αφού προηγουμένως τη χτύπησε με ένα γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι και την πάτησε με το πόδι στο στήθος, ενώ έφερε σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης τα οποία προσδιορίζονταν χρονικά πριν τη δολοφονία της.

Ο δράστης είχε προσπαθήσει να συγκαλύψει το έγκλημα, θάβοντας τη μητέρα του και καλώντας ιερέα από το διπλανό χωριό, ενώ απείλησε τον αδελφό του ότι θα έχει την ίδια τύχη με την μητέρα τους, εάν τον καταγγείλει στην αστυνομία.

Στην απολογία του, ο 62χρονος, με ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εξάρτησης από αλκοόλ, αποδέχθηκε την πράξη της ανθρωποκτονίας, αλλά αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την μητέρα του. «Ήμουν μεθυσμένος, είχα πιει πολύ- ένα μπουκάλι. Η ψυχική μου κατάσταση ήταν χάλια, δεν καταλάβαινα τι έκανα. Όλα είχαν πέσει πάνω μου. Δεν τους χτυπούσα, ούτε την μάνα μου ούτε τον αδελφό μου. Τους μάλωνα μόνο. Την αγαπούσα την μάνα μου. Δεν την βίασα», ανέφερε ο ίδιος, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Ως προς το τι προηγήθηκε πριν τον στραγγαλισμό, απολογήθηκε πως η παθούσα τού ζήτησε να πιει νερό, και αφού ξάπλωσε να κοιμηθεί εκείνη συνέχισε να μιλάει. «Ήταν απαιτητική» τόνισε, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, ισχυρισμός όμως που ομόφωνα απορρίφθηκε.