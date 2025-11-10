Αναρτήθηκαν οι τελικοί προσωρινοί πίνακες για 70 Φιλολόγους σε γυμνάσια και λύκεια

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00

Αναρτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ οι τελικοί προσωρινοί πίνακες για 70 Φιλολόγους σε γυμνάσια και λύκεια.

Οι πίνακες αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Πρόκειται για τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ02 Φιλολόγων, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της ΔΥΠΑ (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ).

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 70 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.


Για την υποβολή ένστασης απαιτείται παράβολο είκοσι ευρώ (20 €), το οποίο προμηθεύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο (www.gsis.gr), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου: ΑΣΕΠ». Ο αριθμός του παραβόλου πρέπει να αναγραφεί στην ένσταση και να καταβληθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, το ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Επισημαίνεται ότι κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση: www.dypa.gov.gr

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, ενισχύοντας την ποιότητα των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

