Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών έπειτα από πολύμηνη μάχη με ασθένεια ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Ο Σταύρος Πασάκος γεννήθηκε στην Κω και ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με την δημοσιογραφία. Από την δεκατία του '80 έζησε στην Θεσσαλονίκη όπου εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντάκτης και αρχισυντάκτης για πολλά χρόνια σε εφημερίδες («Θεσσαλονίκη») , στο ΑΠΕ ΜΠΕ και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα : Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Ραδιοφωνικό Σταθμό Μακεδονίας(ΕΡΤ),Mega Δημοτικό ραδιόφωνο Κώ, κ.α. Ήταν μέλος της ΕΣΗΕΜΘ ενώ είχε εκδόσει τρεις ποιητικές συλλογές.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Νίκος Δημαράς ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά:

Έφυγε ο δικός μας Σταύρος

Γεμίσαμε θλίψη σήμερα. Έφυγε από την ζωή ο δικός μας Σταύρος. Ο Σταύρος Πασάκος, μετά από πολύμηνη μάχη με την επάρατο. Έφυγε ήσυχα και με αξιοπρέπεια, ταξιδεύοντας με τους γλάρους πάνω από τα κύματα για το αγαπημένο του νησί, την Κω.

Ο Σταύρος, πέρα από συγγενής μου, ήταν συνάδελφος στη δημοσιογραφία με μακρά θητεία σε εφημερίδες, σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα και στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Ο θάνατός του στα 70 χρόνια του μας έχει συγκλονίσει όλους και σκόρπισε θλίψη στα αγαπημένα του πρόσωπα και στους φίλους του στο νησί.

Έγραψε τρία βιβλία με πρώτο τις "Θαλασσογραφίες της σιωπής". Τώρα σιωπή...Παντού σιωπή ...Καλό αιώνιο ταξίδι Σταύρο.