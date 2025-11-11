Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη

Η Σάμος και η Μυτιλήνη επλήγησαν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των νησιών να έρθουν αντιμέτωποι με αρκετά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα το Καρλόβασι στη Σάμο «χτυπήθηκε» από καταιγίδες και έντονη χαλαζόπτωση. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου, Μανώλης Νικολού σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι το φαινόμενο ήταν σπάνιας έντασης για τα τοπικά δεδομένα, καθώς χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεφτε επί ώρες και σε ορισμένα σημεία δεν έχει ακόμη λιώσει.

«Το Καρλόβασι βαστάει γερά και όλο το βράδυ ήμασταν στις επάλξεις», σημείωσε, εκφράζοντας ευχαριστίες προς το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για την άμεση ανταπόκριση. Παράλληλα, έκανε έκκληση για αυξημένη προσοχή στους οδηγούς, ιδίως στον δρόμο προς το λιμάνι, κοντά στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό, όπου το ρέμα του Παλαιού έχει μεταφέρει υλικά, αλλά και στην κατηφόρα του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, όπου το οδόστρωμα έχει υποστεί καθίζηση.

Προβλήματα στην Καλλονή – Κλειστά τα σχολεία

Εξαιτίας της ισχυρής κακοκαιρίας προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην Καλλονή, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, πλημμύρισαν αρκετά σπίτια και καταστήματα κυρίως στη Σκάλα. Στο σημείο βρέθηκαν 15 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ο Δήμαρχος της περιοχής, Ταξιάρχης Βέρρος.

«Μεγάλα προβλήματα στο Λεκανοπέδιο και σε πολλά χωριά του Δήμου μας. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο όχι μετακινήσεις άσκοπες. Στο γεφύρι του Τσικνιά και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου ο δρόμος έχει κλείσει. Αναμένουμε να υποχωρήσει το νερό για να επέμβουμε», είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Αξής.

Να σημειωθεί πως όλα τα σχολεία στο δυτικό τμήμα του νησιού θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, κλειστά.

Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν τα έντονα φαινόμενα

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)που εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια και στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 11 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στην Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Θράκη αρχικά νότιοι 4 με 6 οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν από το απόγευμα σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε κυρίως στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά κυρίως τμήματα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία-Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμιαία 6, τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις και μόνο στα νοτιοανατολικά θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

