Ευθύμιος Λέκκας: Καμία ανησυχία από τον σεισμό ανοιχτά των Αντικυθήρων

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 67 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού, ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη, με εστιακό βάθος τα 25,5 χλμ.

Τι αναφέρει ο Ευθύμης Λέκκας

«Το θετικό είναι ότι πρόκειται για έναν σεισμό της τάξεως των 50 χιλιομέτρων βάθους, με αποτέλεσμα να μην μας ανησυχεί καθόλου, να μην χαρακτηρίζεται από περαιτέρω δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς μετασεισμούς», τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο σεισμός «έγινε αντιληπτός και στα Αντικύθηρα και εν μέρει στα Χανιά και στην Πελοπόννησο. Το επίκεντρό του είναι ακριβώς στο ενδιάμεσο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης».

«Είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε και πέρασε. Να το πω απλά, είναι ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο. Ακριβώς δηλαδή πάνω εκεί που συγκλίνει ουσιαστικά η ευρωπαϊκή πλάκα με την αφρικανική πλάκα», πρόσθεσε ο Ευθύμης Λέκκας.

