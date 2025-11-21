«Η πρώην μου, μου έκανε βουντού», καταγγέλλει άνδρας - Τοποθετούσε καρφίτσες και άναβε κεριά

Ένας άντρας κατήγγειλε ότι η πρώην σύζυγός του προσπάθησε να τον «δέσει» με μάγια βουντού στο κέντρο της Αθήνας, χρησιμοποιώντας ξόρκια, καρφιά σε μήλα, κεριά και φωτογραφίες.

Η γυναίκα φέρεται να πλήρωσε 350 ευρώ σε άγνωστη για να τον κάνει «σκλάβο» της και να του προκαλέσει κακό. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014, απέκτησε δύο παιδιά, αλλά ο γάμος τους αντιμετώπιζε προβλήματα λόγω υπερβολικών απαιτήσεων και προσβολών. Το πρώην ζευγάρι βρίσκεται τώρα στα δικαστήρια για εξύβριση, απειλή, δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση.

«Και ας μην συναντήσει άλλη γυναίκα εκτός από εμένα, κάνε ό,τι θέλεις μαζί του μέχρι να συμφωνήσει να μείνει μόνο μαζί μου, όσο ζω θα με ακούει, θα με αγαπάει και θα μου λέει πάντα την αλήθεια», έλεγε η γυναίκα στα μάγια.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Νοέμβρη του 2014, έκαναν δύο παιδιά και ο γάμος τους έμοιαζε επιτυχημένος αλλά δεν ήταν. Είχε υπέρμετρες απαιτήσεις λέει ο σύζυγος για την σύζυγο και τελικά οι προσβολές και οι δυσκολίες έφεραν το διαζύγιο.

«Είχε υπέρμετρες απαιτήσεις που δεν μπορούσα να καλύψω οικονομικά, καθώς και ότι είμαι ανάξιος πατέρας και σύζυγος», ανέφερε ο άνδρας στην τηλεόραση του Mega.

Ο άντρας είδε στα βίντεο την γυναίκα του να κάνει βουντού. Τον ενημέρωσε, όπως λέει, μία άγνωστη ότι η πρώην σύζυγός του, της έδωσε 350€ για να τον κάνει σκλάβο της.

«Μου έδωσε 350 ευρώ η πρώην σου να σε κάνει σκλάβο της και να σου κάνει και κακό, σου στέλνω βίντεο με την πρώην σύζυγό σου να διαβάζει ξόρκια και μάγια για σένα και ένα μήλο στο οποίο τοποθετεί καρφίτσες, σου στέλνω και άλλο βίντεο με μία φωτογραφία σας με κεριά».

Το πρώην ζεύγος είναι στα δικαστήρια για τα αδικήματα της εξυβρίσεως, απειλής, δυσφημίσεως και συκοφαντικής δυσφήμισης.