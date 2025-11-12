Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου με την επωνυμία «Sounio Challenge», την Κυριακή 16-11-2025, θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες από 06.45΄ έως 12.30΄ προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα από την οδό Δειλινών έως την ανώνυμη οδό έναντι ΙΝ Αγ. Ιωάννη Προδρόμου (τρίγωνο Belvedere) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Οι οδηγοί των οχημάτων μπορούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να επιλέγουν τις εξής εναλλακτικές διαδρομές:

* Προς Λαύριο και Σούνιο (προς το Ναό του Ποσειδώνα):

ΕΟ Αθηνών-Σουνίου ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο-αριστερά Λ. Καραμανλή-δεξιά Λ. Λαύριου-Λ. Καμαρίζης (συνέχεια Λαυρίου)-δεξιά Λ. Σουνίου.

* Από Λεγρενά:

Λ. Θησέως - Προφήτη Ηλία έως τη διασταύρωση με τη Λ. Καμαρίζης και στη συνέχεια:

- Προς Λαύριο: δεξιά Λ. Καμαρίζης - δεξιά Λ. Σουνίου.

- Προς Ανάβυσσο: αριστερά Λ. Καμαρίζης έως διασταύρωση με Λ. Καραμανλή.

* Η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό των Λεγρενών στο ύψος της οδού Αζιναίων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πραγματοποιείται με διακοπή τμήματος του αγώνα και με συνοδεία δικύκλων προς την οδό Αριάδνης.

* Η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό του Χάρακα σε περίπτωση ανάγκης θα πραγματοποιηθεί μέσω ανώνυμης οδού εκτός της διαδρομής έως το ύψος του οικισμού Καταφυγί, με διακοπή τμήματος του αγώνα και με συνοδεία δικύκλων.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία των οχημάτων στα ανωτέρω σημεία και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.