42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πού θα βρείτε τις προσωπικές σας φωτογραφίες από τον αγώνα

Αν λάβατε συμμετοχή στο χθεσινό (09/11) αθλητικό ραντεβού του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, μπορείτε να δείτε και να προμηθευτείτε τις προσωπικές σας φωτογραφίες εντός 48 ωρών μετά τον αγώνα, μέσω της ιστοσελίδας του επίσημου φωτογραφικού πρακτορείου της διοργάνωσης marathonphotos.live.

Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν το πιστοποιητικό συμμετοχής σας μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Μόνο δρομείς που συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα έχουν την δυνατότητα λήψης του πιστοποιητικού συμμετοχής τους.

