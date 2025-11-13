Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Αθήνα - 4 συλλήψεις

Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Αττικής πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση, πετυχαίνοντας την αποδόμηση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας και τον Βύρωνα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν τέσσερα μέλη του κυκλώματος, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 39 άτομα με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο ρόλος των συλληφθέντων και η δράση τους

Η εγκληματική οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και ειδικούς ρόλους για την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και μεθαδόνης.

Αρχηγός (61χρονη ημεδαπή): Ήταν υπεύθυνη για την ανεύρεση και προμήθεια των ναρκωτικών, τον εφοδιασμό των υπολοίπων μελών και τον συντονισμό όλων των πωλήσεων .

Υπαρχηγός (56χρονος): Άμεσος βοηθός της αρχηγού στην ανεύρεση και αποθήκευση των ποσοτήτων.

Οδηγός/Μεταφορέας (51χρονος): Είχε αναλάβει τις μετακινήσεις της ηγεσίας και τη μεταφορά των ναρκωτικών , πραγματοποιώντας διακινήσεις μόνο κατόπιν εντολής της αρχηγού.

Διακινητής (40χρονος): Προμηθευόταν ουσίες από την 61χρονη και τις διέθετε σε μικροεμπόρους σε Αθήνα και Βύρωνα, παραδίδοντας τα κέρδη στην αρχηγό.

Σημειώνεται ότι τρία από τα συλληφθέντα άτομα είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Τα ευρήματα και η «ψηφιακή» απόδειξη

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και την ανάλυση προανακριτικών δεδομένων, διακριβώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της δράσης τους έχουν καταγραφεί πάνω από 200 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν συνολικά:

Ηρωίνη βάρους 56 γραμμαρίων .

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 421,4 γραμμαρίων .

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Το χρηματικό ποσό των 813 ευρώ .

Πλήθος νάιλον συσκευασιών, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα και 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης