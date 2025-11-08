Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Τι βρέθηκε σπίτι του

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Τι βρέθηκε σπίτι του
Ένας 41χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Τον άνδρα συνέλαβαν σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και στην οικία του διαπιστώθηκε να αποκρύπτει:

  • 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 76,4 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1,4 γραμμαρίων,
  • 1 φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη βάρους 65 γραμμαρίων και
  • 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών και η ηλεκτρονική ζυγαριά κατασχέθηκαν καθώς επίσης και το κινητό που βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

