Η Κυπαρισσία θρηνεί τον μακροβιότερο δήμαρχό της - Ποιος ήταν ο Ηλίας Τσίγγαρος

Πλήρης ημερών, με δημόσιο βίο 40 ετών και παρακαταθήκη σπουδαία για τον τόπο του, την Κυπαρισσία, έφυγε την Τετάρτη (12/11) απο τη ζωή ο μακροβιότερος Δήμαρχος του δήμου Κυπαρισσίας, Ηλίας Τσίγγανος.

Η είδηση του θανάτου του «Νέστορα της Αυτοδιοίκησης» όπως τον χαρακτηρίζουν όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, σκόρπισε βαθιά θλίψη. Ο Ηλίας Τσίγγανος «σφράγισε» την αναπτυξιακή πορεία του δήμου Κυπαρισσίας, ήταν στο τιμόνι του για 23 συναπτά έτη ενώ 11 υπηρέτησε τους συμπολίτες του απο τα έδρανα της μειοψηφίας, αναφέρει η εφημερίδα «Πατρίς».

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα, σήμερα, την είδηση του θανάτου, του πρώην δημάρχου Κυπαρισσίας και οδοντιάτρου, Ηλία Π. Τσίγγανου.Ο εκλιπών, ως αγαπητός άνθρωπος, ως αφοσιωμένος οικογενειάρχης, ως εξαίρετος επιστήμων και κυρίως, ως επιτυχημένος δήμαρχος Κυπαρισσίας, για τέσσερις συνεχόμενες θητείες (έτος 1991 – έτος 2006), υπηρέτησε τον τόπο του, αφήνοντας το δικό του, ξεχωριστό αποτύπωμα, στην Αυτοδιοίκηση. Προσφέροντας, σε αυτόν και τους συμπολίτες του, με ήθος, με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, με ανθρωπιά, με αφοσίωση, με αξιοθαύμαστο ζήλο, με δουλειά και με πολλή αγάπη, έργο μεγάλο και ξεχωριστό, το οποίο και αφήνει, με το φευγιό του, ως παρακαταθήκη» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του ιδίου αλλά και του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες μου και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας, εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καθώς επίσης και στην κοινωνία της γενέτειράς του πόλης, της Κυπαρισσίας.Αιωνία η μνήμη του και καλό του ταξίδι, στο φως!»

Ποιος ήταν ο Ηλίας Τσίγγανος

Ο Ηλίας Τσίγγανος, του Παναγιώτη και της Ευσταθίας, γεννήθηκε το 1932 στους Μπλεμενιάνους Κυπαρισσίας και ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Πήγε σχολείο στην Κυπαρισσία και σπούδασε Οδοντιατρική.Το 1967 παντρεύτηκε την καθηγήτρια Φυσικής Βασιλική Μαυρογένη, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τον Παναγιώτη, δικηγόρο και πρώην αντιδήμαρχο Τριφυλίας, και τον Γιάννη, ιατρό Ορθοπεδικό. Εξελέγη δήμαρχος Κυπαρισσίας για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 35 ετών. Έως και το 1974 υλοποίησε μια σειρά μικρών και μεγαλύτερων έργων με εμβληματικότερα όλων τη συμφωνία για εξασφάλιση νερού ύδρευσης για την Κυπαρισσία . Στις αναμετρήσεις του 1975 και 1978 δεν κατόρθωσε να εκλεγεί, υπηρέτησε τον τόπο του από τα έδρανα της μειοψηφίας. Στις εκλογές του 1982 δεν θα κατέλθει για να επανέλθει στην αναμέτρηση του 1986, χωρίς επίσης να κατορθώσει να εκλεγεί. Εξελέγη εκ νέου στις εκλογές του 1990 για να ακολουθήσει μια αξιοσημείωτη δημαρχιακή πορεία 4 θητειών! Αποχώρησε από την Αυτοδιοίκηση το 2006 , παρέμεινε όμως ως το τέλος της ζωής του «ενεργός πολίτης», ουκ ολίγες φορές με παρεμβάσεις του τοποθετείτο δημόσια για θέματα αυτοδιοίκησης και όχι μόνο.

Τιμήθηκε για το έργο και την προσφορά του το 2008 , στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Δημαρχείου Κυπαρισσίας, όπου χαρακτηριστικά ανέφερε: «Εγώ είχα μία αγάπη, την Κυπαρισσία, και μία λαχτάρα, να φτιάξω όσα μπορώ περισσότερα…Η πρωτοβουλία να με τιμήσετε αντανακλά σε σας και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και δείχνει ότι σεβόμαστε τους θεσμούς και τιμούμε την παράδοση. Δέχομαι αυτή την τιμή…».Το 2020 τιμήθηκε ως ο μακροβιότερος δήμαρχος από την ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Τριφυλίας και την ΟΝΝΕΔ Τριφυλίας.

Ο Ηλίας Τσιγγανός εισήχθη πριν απο μερικές ημέρες στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Το «αποτύπωμα» του έργου του θα μείνει αιώνια στον τόπο που αγάπησε και υπηρέτησε με πάθος, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Οι λεπτομέρειες για την Εξόδιο Ακολουθία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

