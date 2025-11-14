Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 22χρονος φοιτητής, ο οποίος υπέστη απόφραξη των αεραγωγών μετά από κατάποση κομματιού μπέργκερ χωρίς να το μασήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε σε εστιατόριο στη βορειοανατολική Αττική, όπου ο νεαρός βρισκόταν με φίλους του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο φοιτητής κατάπιε ολόκληρο το κομμάτι μπέργκερ, χωρίς να το μασήσει σωστά, γεγονός που προκάλεσε απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δυσκολία στην αναπνοή. Οι φίλοι του περιέγραψαν πως ο νεαρός πανικοβλήθηκε και λίγο αργότερα κατέρρευσε, ενώ δεν ανέπνεε για περισσότερα από δύο λεπτά.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο προσπάθησαν με κάθε μέσο να τον επαναφέρουν. Ακολούθως, ο22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διασωληνώθηκε. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας του, καθώς έχουν προκληθεί σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα λόγω της έλλειψης οξυγόνου.

Τα επόμενα24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την πορεία της υγείας του φοιτητή, με τοιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την κατάστασή του. Το συμβάν αναδεικνύει την ανάγκη για προσοχή κατά την κατανάλωση τροφών, ειδικά σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή εστιατόρια, όπου ο κίνδυνος πνιγμού μπορεί να αποβεί μοιραίος.

Επιπλέον, το περιστατικό καταδεικνύει τη σημασία της άμεσης επέμβασης και της γνώσης βασικών πρώτων βοηθειών από το κοινό, ώστε να αποτραπούν σοβαρές επιπλοκές σε περιπτώσεις απόφραξης αεραγωγών.