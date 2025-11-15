Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Οι Αμερικανοί ρίχνουν άγκυρα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας
Ελεύθερος Τύπος: Κέρδος έως 500 ευρώ στη σύνταξη με πλασματικά
Η Καθημερινή: Χάνουμε 111 ώρες το χρόνο στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας
Τα Νέα: Δημόσιο χωρίς μονιμότητα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μαδούρο σε Τραμπ: «Όχι άλλοι πόλεμοι», «Ναι, Ειρήνη!»
03:59 ∙ LIFESTYLE
Labubu: Σύντομα στην μεγάλη οθόνη του σινεμά
21:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος