Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Οι Αμερικανοί ρίχνουν άγκυρα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας

Ελεύθερος Τύπος: Κέρδος έως 500 ευρώ στη σύνταξη με πλασματικά

Η Καθημερινή: Χάνουμε 111 ώρες το χρόνο στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας

Τα Νέα: Δημόσιο χωρίς μονιμότητα

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη - Πάνω από 20 τραυματίες

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Βιντεόσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό του 14χρονου στη μέση του δρόμου - Του είχαν ζητήσει και λεφτά

06:45LIFESTYLE

David Coverdale: Ο θρυλικός τραγουδιστής των Whitesnake «κρεμάει» το μικρόφωνό του - Οι μεγάλες επιτυχίες του

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Μοναδική ύποπτη και για το φόνο του Παναγιωτάκη - Πότε θα πάει στην εισαγγελέα

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιχείρηση συσπείρωσης: Τα τραπεζώματα Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ και το παρασκήνιο από τη χθεσινή συνάντηση στο καφενείο της Βουλής

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Ποιους αγίους τιμά η Ορθοδοξία σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο σε Τραμπ: «Όχι άλλοι πόλεμοι», «Ναι, Ειρήνη!»

04:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαθανάσης για αναβάθμιση Fitch: Η αξιοπιστία της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται διεθνώς

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν και άλλες χώρες

03:59LIFESTYLE

Labubu: Σύντομα στην μεγάλη οθόνη του σινεμά

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Από ένα έως πέντε δισ. δολάρια η αποζημίωση για την κοπτοραπτική του BBC - Την επόμενη εβδομάδα η αγωγή

03:05ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επτά νεκροί και 27 τραυματίες στην έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα

02:40ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Ποιους αγίους τιμά η Ορθοδοξία σήμερα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Η μερακλίνα της Κρήτης: Όταν ο αυθεντικός Κρητικός χορός μαγεύει το κοινό

23:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

17:17LIFESTYLE

Οδύσσεια: Οι νέες φωτογραφίες από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον - Κόβει την ανάσα ο Δούρειος Ίππος

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

