Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Απογευματινή: Οι Αμερικανοί ρίχνουν άγκυρα στα μεγάλα λιμάνια της χώρας

Ελεύθερος Τύπος: Κέρδος έως 500 ευρώ στη σύνταξη με πλασματικά

Η Καθημερινή: Χάνουμε 111 ώρες το χρόνο στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας

Τα Νέα: Δημόσιο χωρίς μονιμότητα

