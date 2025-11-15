Ιεράπετρα: Νεκρός 62χρονος ενώ μάζευε ελιές στο Καβούσι

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 62χρονος άνδρας το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) σε περιοχή του Καβουσίου στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με το radiolasithi, ο άνδρας με καταγωγή από το Καβούσι που ζούσε και εργαζόταν στο Ηράκλειο είχε έρθει για το μάζεμα των ελιών όταν κάποια στιγμή έχασε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την Ιεράπετρα όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν έγινε εφικτό να κρατηθεί στη ζωή.

Η σωρός του έχει μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για τη διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής με την ανακοπή καρδιάς να μοιάζει ως το πιθανότερο σενάριο.

