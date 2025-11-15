Χειροπέδες σε τρία άτομα για έξι κλοπές σε Κιλκίς και Σέρρες

Έξι περιπτώσεις κλοπών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και ενός ανήλικου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Οι συλλήψεις, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν στις 13/11 το βράδυ, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, δρώντας από κοινού, τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου αφαίρεσαν από την πόλη του Κιλκίς μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα όχημα τύπου ATV («γουρούνα»).

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου 2025, οι ίδιοι είχαν προχωρήσει σε ακόμη τέσσερις κλοπές σε περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών, αφαιρώντας συνολικά τρεις μοτοσικλέτες, καθώς και έναν προφυλακτήρα από ΙΧ αυτοκίνητο.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία ενός εκ των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αυτοσχέδιο ρόπαλο με καρφιά, ενώ βρέθηκαν και τα περισσότερα από τα κλοπιμαία, τα οποία θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους. Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, ιδιοκτησίας ενός από τους συλληφθέντες. Το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό αυτοκίνητο.

Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή.

Διαβάστε επίσης