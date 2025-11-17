Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανση

Οι ειδικοί της θέρμανσης επαναλαμβάνουν κάθε χειμώνα μία συγκεκριμένη κουβέντα: «Μην περιμένετε θαύματα από τα σώματα αν τα έχετε αφήσει στη μοίρα τους». Κι όμως, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στο σπίτι δεν είναι ούτε ότι δεν τα εξαερώνουν ούτε ότι τα κρύβουν πίσω από καναπέδες. Είναι ότι δεν τα... καθαρίζουν. Δεν το έβλεπες να έρχεται, αλλά να ξέρεις πως η βρωμιά, η σκόνη και οι μικρές «τούφες» που κολλάνε πάνω στους θερμοπομπούς μειώνουν την απόδοσή τους και ανεβάζουν το λογαριασμό.

Με την πτώση της θερμοκρασίας και τη θέρμανση να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη. Ο λόγος; Το συνεχές ρεύμα ζεστού αέρα προς τα πάνω και κρύου προς τα κάτω δημιουργεί έναν αόρατο ανεμιστήρα που συσσωρεύει όλη τη σκόνη της ημέρας πάνω στο... καημένο το σώμα. Το αποτέλεσμα είναι να σχηματίζεται ένα στρώμα σκόνης που δρα σαν μόνωση και δεν αφήνει τη θερμότητα να κυκλοφορήσει κανονικά.

