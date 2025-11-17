Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Εγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στη Λάρισα και ειδικότερα στην συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και του περιφερειακού Τρικάλων, στην συνοικία της Νεάπολης.

Δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να υπάρξει εγκλωβισμός τριών ατόμων, κατά τις πρώτες πληροφορίες του οnlarissa.gr, ενός πατέρα με τα παιδιά του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, με τα δύο παιδάκια. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε η συμβολή των πυροσβεστών, καθώς την οικογένεια είχαν απεγκλωβίσει νωρίτερα δυο νεαροί διερχόμενοι που βρέθηκαν στο σημείο.

Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι που φέρει πιο επιπόλαιους τραυματισμούς, όπως και τα παιδιά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

