Αγρίνιο: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων - Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί - Εικόνες, βίντεο
Δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων
Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο Ι.Χ. οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα της Ερημίτσας στο Αγρίνιο.
Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, δυο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενω η κυκλοφορία της εθνική οδό διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.
