Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Νοεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Η Ελευσίνα ως το αντίπαλον δέος της Cosco στον Πειραιά

Ελεύθερος Τύπος: Επενδυτική "απόβαση" των ΗΠΑ

Τα Νέα: "Σπίτι 3" τα μυστικά

Η Καθημερινή: Αμερικανικό αντίβαρο στον ΟΛΠ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κουέντιν Ταραντίνο: Αυτοί είναι οι 5 σπουδαιότεροι ηθοποιοί, σύμφωνα με τον θρυλικό σκηνοθέτη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή, έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

07:15WHAT THE FACT

Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου, ο στενός κορσές του Νίκου, ο παράγοντας και το λογότυπο, «σφίγγα» ο Στάσσης και ο κακός χαμός στα Public

06:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση με ειδικό βάρος από Δούκα στις Βρυξέλλες: «Ο Δήμαρχος δε μένει σιωπηλός»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο ασυνήθιστος και τραγικός θάνατος του σταρ του φιλιππινέζικου κινηματογράφου Φερνάντο Πόε Σίνιορ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η επόμενη ημέρα μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

06:32BOMBER

Μπέρδεψαν τα μπούτια τους οι αριστεροδεξιοί

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή παρέμβαση για το στεγαστικό: Ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων και επέκταση του «Σπίτι μου 2»

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα και «κουβαλούν» το διαδίκτυο στις υποδομές τους

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «επόμενη ημέρα» μετά τον Ζελένσκι - Οι ολιγάρχες, ο στρατός και το «κόμμα Σόρος»

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα και «κουβαλούν» το διαδίκτυο στις υποδομές τους

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «επόμενη ημέρα» μετά τον Ζελένσκι - Οι ολιγάρχες, ο στρατός και το «κόμμα Σόρος»

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:15WHAT THE FACT

Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!

