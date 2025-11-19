Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η Ελευσίνα ως το αντίπαλον δέος της Cosco στον Πειραιά
Ελεύθερος Τύπος: Επενδυτική "απόβαση" των ΗΠΑ
Τα Νέα: "Σπίτι 3" τα μυστικά
Η Καθημερινή: Αμερικανικό αντίβαρο στον ΟΛΠ
07:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:15 ∙ WHAT THE FACT
Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!
07:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Νοεμβρίου
06:32 ∙ BOMBER
Μπέρδεψαν τα μπούτια τους οι αριστεροδεξιοί
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:15 ∙ WHAT THE FACT
