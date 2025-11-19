Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (19/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
19/11/2025 6:30:00 πμ
19/11/2025 5:30:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ - Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ - ΣΙΝΑΣΣΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
537
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΔ. ΟΔΟΣ απο κάθετο: ΙΔ. ΟΔΟΣ ΝΟ 36 έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1487
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ ΝΟ 25 έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΤΙΜΟΞΕΝΟΥΣ ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1495
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1307
Λειτουργία
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 62από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΑΡΚΟ ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1491
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 12:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ
1497
Λειτουργία
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1309
Λειτουργία
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΗΤΟΣ απο κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1496
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1489
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟ (Λ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΙΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΤΣΟΥΝΤΑΣ.
929
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΨΑΛΗ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΔΩΡΙΈΩΝ, ΠΙΠΙΝΟΥ, ΛΥΔΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΗ, ΠΕΤΑ, ΣΑΜΟΥΗΛ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ.
933
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΦΑΛΑΓΓΙΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΑΙΓΕΩΣ - ΦΩΚΙΩΝΟΣ - ΧΟΙΔΑ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΦΛΟΙΟΥΣ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΨΑΜΑΘΕΙΑΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΧΙΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΧΛΟΗΣ - ΧΩΡΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ
538
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΑΡΝΩΝΟΣ - ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ - ΘΗΒΩΝ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΖΕΦΥΡΟΥ - ΑΒΔΗΡΩΝ
539
Κατασκευές
19/11/2025 8:00:00 πμ
19/11/2025 7:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΡΟΔΙΑΣ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
298
Λειτουργία
19/11/2025 8:30:00 πμ
19/11/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΑΝΙΛΗ απο κάθετο: ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 31 έως κάθετο: ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 19 από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 21: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1492
Κατασκευές
19/11/2025 9:00:00 πμ
19/11/2025 12:30:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ
Κατασκευές
19/11/2025 9:30:00 πμ
19/11/2025 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: Σ. ΒΕΜΠΟ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: Σ. ΒΕΜΠΟ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΙΑΣΟΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Σ.ΒΕΜΠΟ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ
1488
Κατασκευές
19/11/2025 10:00:00 πμ
19/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΙΛΗ απο κάθετο: ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 35 έως κάθετο: ΠΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1493
Κατασκευές
19/11/2025 10:00:00 πμ
19/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΓΛΆΔΣΤΩΝΟΣ 8 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
1306
Λειτουργία
19/11/2025 10:00:00 πμ
19/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΛΙΑΝΗ.
930
Κατασκευές
19/11/2025 11:00:00 πμ
19/11/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 226 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
1498
Κατασκευές
19/11/2025 11:00:00 πμ
19/11/2025 3:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ - ΘΗΒΩΝ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ
1498
Λειτουργία
19/11/2025 11:00:00 πμ
19/11/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 225 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1494
Κατασκευές
19/11/2025 12:00:00 μμ
19/11/2025 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΛΩΦ απο κάθετο: Μ. ΛΙΟΥΓΚΑ έως κάθετο: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1490
Κατασκευές
19/11/2025 12:00:00 μμ
19/11/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟ.ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 23 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 20 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1497
Κατασκευές
19/11/2025 1:00:00 μμ
19/11/2025 4:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ.
928
Κατασκευές
