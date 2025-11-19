Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (19/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

19/11/2025 6:30:00 πμ

19/11/2025 5:30:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΟΝΤΟΥ - Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ - ΣΙΝΑΣΣΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

537

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΔ. ΟΔΟΣ απο κάθετο: ΙΔ. ΟΔΟΣ ΝΟ 36 έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1487

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ ΝΟ 25 έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΤΙΜΟΞΕΝΟΥΣ ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1495

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1307

Λειτουργία

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 62από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΑΡΚΟ ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1491

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 12:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ

1497

Λειτουργία

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1309

Λειτουργία

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΗΤΟΣ απο κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1496

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1489

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΝΟ (Λ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΙΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΤΣΟΥΝΤΑΣ.

929

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΨΑΛΗ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΔΩΡΙΈΩΝ, ΠΙΠΙΝΟΥ, ΛΥΔΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΗ, ΠΕΤΑ, ΣΑΜΟΥΗΛ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ.

933

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΦΑΛΑΓΓΙΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΑΙΓΕΩΣ - ΦΩΚΙΩΝΟΣ - ΧΟΙΔΑ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΦΛΟΙΟΥΣ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΨΑΜΑΘΕΙΑΣ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΧΙΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΧΛΟΗΣ - ΧΩΡΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ

538

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΩΡΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΑΡΝΩΝΟΣ - ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ - ΘΗΒΩΝ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΖΕΦΥΡΟΥ - ΑΒΔΗΡΩΝ

539

Κατασκευές

19/11/2025 8:00:00 πμ

19/11/2025 7:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΡΟΔΙΑΣ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

298

Λειτουργία

19/11/2025 8:30:00 πμ

19/11/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΔΑΝΙΛΗ απο κάθετο: ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 31 έως κάθετο: ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 19 από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 21: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1492

Κατασκευές

19/11/2025 9:00:00 πμ

19/11/2025 12:30:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ

Κατασκευές

19/11/2025 9:30:00 πμ

19/11/2025 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: Σ. ΒΕΜΠΟ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: Σ. ΒΕΜΠΟ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΙΑΣΟΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Σ.ΒΕΜΠΟ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

1488

Κατασκευές

19/11/2025 10:00:00 πμ

19/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΙΛΗ απο κάθετο: ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 35 έως κάθετο: ΠΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΝΙΛΗ ΝΟ 33 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1493

Κατασκευές

19/11/2025 10:00:00 πμ

19/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΓΛΆΔΣΤΩΝΟΣ 8 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

1306

Λειτουργία

19/11/2025 10:00:00 πμ

19/11/2025 2:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΛΙΑΝΗ.

930

Κατασκευές

19/11/2025 11:00:00 πμ

19/11/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 226 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

1498

Κατασκευές

19/11/2025 11:00:00 πμ

19/11/2025 3:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΘΗΒΩΝ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ

1498

Λειτουργία

19/11/2025 11:00:00 πμ

19/11/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 225 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

1494

Κατασκευές

19/11/2025 12:00:00 μμ

19/11/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΛΩΦ απο κάθετο: Μ. ΛΙΟΥΓΚΑ έως κάθετο: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1490

Κατασκευές

19/11/2025 12:00:00 μμ

19/11/2025 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟ.ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 23 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 20 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1497

Κατασκευές

19/11/2025 1:00:00 μμ

19/11/2025 4:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ.

928

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να κάνουν ντους καθημερινά - Δερματολόγος εξηγεί

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Προβλήματα στην υδροδότηση από τη συνεχή βροχόπτωση

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι ΗΠΑ καταρτίζουν κρυφά νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα και τυλίχθηκε στις φλόγες - Απεγκλωβίστηκε την τελευταία στιγμή η οδηγός

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πλησιάζει η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» - Πότε είναι φέτος

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς επειδή του είχαν σπάσει τον καθρέφτη

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις εταιρείας κατασκευής drones στην Καλιφόρνια

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό 12χρονης από 16χρονο - Τι έδειξε

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Τον μαχαίρωσα επειδή με δυσφημούσε από το Facebook», είπε ο 22χρονος για τον Παλαιστίνιο

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπερασπίστηκε τον Μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι - «Είτε σας αρέσει είτε όχι, συμβαίνουν πράγματα»

08:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Ήξερε πολεμικές τέχνες ο 29χρονος, είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 άτομα πριν από 1 μήνα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς – Πόσα χρήματα θα πάρουν ανά ζώο και πότε

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Baby Shark: Πώς ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων έχτισε έναν κολοσσό $400 εκατομμυρίων - Το κλιπ με τις περισσότερες προβολές στο YouTube όλων των εποχών

07:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Άμεση έξοδος ακόμα και πριν τα 62 - Αναλυτικά παραδείγματα

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κουέντιν Ταραντίνο: Αυτοί είναι οι 5 σπουδαιότεροι ηθοποιοί, σύμφωνα με τον θρυλικό σκηνοθέτη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό 12χρονης από 16χρονο - Τι έδειξε

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 οδηγούς επειδή του είχαν σπάσει τον καθρέφτη

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

08:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Ήξερε πολεμικές τέχνες ο 29χρονος, είχε επιτεθεί με κοπίδι σε 3 άτομα πριν από 1 μήνα

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα και «κουβαλούν» το διαδίκτυο στις υποδομές τους

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου, ο στενός κορσές του Νίκου, ο παράγοντας και το λογότυπο, «σφίγγα» ο Στάσσης και ο κακός χαμός στα Public

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι που καίνε τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες: «Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο;» - Στο επίκεντρο η πρώην αθλήτρια

14:45ME TO N & ME TO Σ

Τι σκοπό είχε αλήθεια ο Στάθης Παναγιωτόπουλος;

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ