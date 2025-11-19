Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Φορτηγό συγκρούστηκε με Ι.Χ - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στα Βραχνέϊκα, στην παλιά εθνική οδό κοντά στο “Αχαϊκο Χωριάτικο, στην Πάτρα.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών

