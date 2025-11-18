Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας

 Οι ψίθυροι στο χωριό και η «εξαφάνιση» της μοιραίας γουρούνας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας
Τα όσα αποκαλύπτονται για τον θάνατο του μικρού Ανδρέα στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, είναι σοκαριστικά.

Ένα παιδί χάνει τη ζωή του με τον θάνατό του να δηλώνεται από την οικογένεια ως ατύχημα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υποστηρίχθηκε ότι έπεσε μαζί με τον θείο του από έναν μαντρότοιχο, πριν αποκαλυφθεί ότι ο θανατηφόρος τραυματισμός του ήταν αποτέλεσμα της ανατροπής γουρούνας στην οποία επέβαινε.

Όλη η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν ο 25χρονος θείος, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα, παραδεχόμενος ότι το τρίχρονο παιδί ήταν θύμα τροχαίου, καθώς τον είχε πάρει μαζί του για βόλτα με τη γουρούνα.

Όπως προκύπτει, όλοι γνώριζαν τι είχε συμβεί, αν και στο χωριό υπήρχαν ψίθυροι για το τροχαίο, ενώ και οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονταν καθώς δεν ήταν «πειστική» η εκδοχή της πτώσης.

Ακόμα πιο συγκλονιστική είναι η διάσταση ότι αμέσως μετά το δυστύχημα, η γουρούνα «εξαφανίστηκε» μυστηριωδώς, χωρίς κανένα ίχνος της να υποδηλώνει πως στάθηκε μοιραία για τον τριχρονο Ανδρέα.

Και αυτό που ήταν κοινό μυστικό αποκαλύφθηκε, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής στο STAR, τα πρώτα λόγια κάποιου ήταν «”Εξαφάνισε τη γουρούνα”».

Η γουρούνα βρέθηκε κρυμμένη τελικά σε στάνη, περίπου δύο χιλιόμετρα από το χωριό, σημείο το οποίο υπέδειξε ο τραγικός πατέρας του μικρού Ανδρέα, ο οποίος σε νέα κατάθεσή του, επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για τροχαίο.

Σύμφωνα με το STAR, την ημέρα που το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή η πρώτη κλήση που είχε γίνει στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο με γουρούνα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 25χρονος είπε ενώπιον των αστυνομικών πως η γουρούνα δεν ήταν δική του.

