Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα και τυλίχθηκε στις φλόγες - Σώθηκε την τελευταία στιγμή η οδηγός
Η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, λίγο πριν το όχημα τυλιχθεί στις φλόγες
Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Η οδηγός του Ι.Χ. κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα προτού αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.
Το περιστατικό συνέβη στις 4.25 τα ξημερώματα στην είσοδο της Νεοχωρούδας, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Το Ι.Χ. αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.
