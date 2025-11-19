Φθιώτιδα: Συνελήφθη 45χρονος με ναρκωτικά μετά από έλεγχο στα διόδια

Συνελήφθη χθες στα διόδια της Τραγάνας, ένας 45χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο 45χρονος κατελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, με μικροποσότητα κάνναβης, μετά από τυχαίο έλεγχο στο ανωτέρω σημείο.

Δεν ήταν όμως η μοναδική σύλληψη στη Στερεά για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο. Ακόμη 7 συλλήψεις πραγματοποιήσαν αστυνομικοί της Β’ Ο.Π.ΔΙ. (Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας (2 άτομα), της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, των Α’ και Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.

Στις ανωτέρω συλλήψεις, κατασχέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 3 τρίφτες κάνναβης, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr

