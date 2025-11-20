Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό, κέντρο – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

Σε… καθημερινούς ρυθμούς κινείται ακόμη η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό, κέντρο – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

Κίνηση, μποτιλιάρισμα.

EUROKINISSI.
Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της Αθήνας, καθώς αργές ταχύτητες διαπιστώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού, την Αττική Οδό, τη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και στα κλασσικά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

kinisi-tora-neo-2011.jpg

Στο «κόκκινο» βρίσκονται αυτήν την ώρα και τα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ, στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα εντοπίζονται για άλλη μία μέρα στη Σταδίου, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, το ρεύμα προς Βασιλέως Αλεξάνδρου, αλλά και την άνοδο της Συγγρού, από την οδό Λαγουμιτζή.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

  • 20’ – 25’ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.
  • 5’ – 10’ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

  • 5’ – 10’ στην έξοδο για Λαμία.
  • 15’ – 20’ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού: Καθυστερήσεις 15’ – 20’ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

