Διακοπές νερού την Παρασκευή (21/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΑΜΑ, EKTAKTH
ΠΕΡΑΜΑ
Γερμανού και Πόντου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εθνικής Αντιστάσεως και Μεσολογγίου
