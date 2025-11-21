Αθήνα: Ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων

Συνεργείο του Δήμου Αθηναίων απομακρύνει εγκαταλελειμμένα δίκυκλα από δρόμο του κέντρου, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης καθαρισμού και απελευθέρωσης θέσεων στάθμευσης

Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δίκυκλων από τις γειτονιές της Αθήναςβρίσκεται σε εξέλιξη, με συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας να ξεκινούν από το κέντρο της πόλης το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων, στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα - που περιλαμβάνουν περιοχές όπως Κουκάκι, Πλάκα, Κολωνάκι, Μοναστηράκι, Ψυρρή, Εξάρχεια, Ομόνοια, Παγκράτι και Νέος Κόσμος, προβλέπεται η απομάκρυνση περίπου 400 εγκαταλελειμμένων δικύκλων.

Ο συνολικός στόχος μέχρι το τέλος της χρονιάς ανέρχεται στα 1.000 δίκυκλα.

Εργαζόμενος του Δήμου Αθηναίων απομακρύνει εγκαταλελειμμένο δίκυκλο από δρόμο του κέντρου, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης καθαρισμού της πόλης

Πώς απομακρύνονται τα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα

Η διαδικασία προβλέπει εντοπισμό, καταγραφή και σήμανση με ειδικό αυτοκόλλητο έπειτα από 15 ημέρες ακινησίας. Στη συνέχεια αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω του υπουργείου Μεταφορών, ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και αποστέλλεται συστημένη ειδοποίηση.

Υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων καταγράφει τα στοιχεία εγκαταλελειμμένου δικύκλου πριν την απομάκρυνσή του από το συνεργείο καθαριότητας

Αν το δίκυκλο παραμένει στο ίδιο σημείο για 20 ημέρες μετά τη σήμανση, απομακρύνεται και μεταφέρεται σε χώρο του Δήμου. Η επιχείρηση θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, με στόχο έναν μαζικό καθαρισμό σε όλη την πόλη.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας τόνισε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην αποσυμφόρηση του δημόσιου χώρου, την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης και τον περιορισμό εστιών μόλυνσης, σημειώνοντας ότι «μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και την καθημερινότητα της πόλης».

Αντίστοιχα, η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, ανέφερε ότι η επιχείρηση είχε καθυστερήσει λόγω έλλειψης χώρου στις δημοτικές αποθήκες. Όπως είπε, τα 1.800 παλιά δίκυκλα που είχαν συγκεντρωθεί στο παρελθόν δόθηκαν πρόσφατα σε πλειστηριασμό, επιτρέποντας πλέον τη συνέχιση της διαδικασίας.

Εγκαταλελειμμένα δίκυκλα από δρόμο στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε επίσης