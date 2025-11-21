Αθήνα: Ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων
Η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων στοχεύει στην αποδέσμευση εκατοντάδων θέσεων στάθμευσης και τον καθαρισμό του δημόσιου χώρου σε όλο το κέντρο της πόλης
Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δίκυκλων από τις γειτονιές της Αθήναςβρίσκεται σε εξέλιξη, με συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας να ξεκινούν από το κέντρο της πόλης το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων, στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα - που περιλαμβάνουν περιοχές όπως Κουκάκι, Πλάκα, Κολωνάκι, Μοναστηράκι, Ψυρρή, Εξάρχεια, Ομόνοια, Παγκράτι και Νέος Κόσμος, προβλέπεται η απομάκρυνση περίπου 400 εγκαταλελειμμένων δικύκλων.
Ο συνολικός στόχος μέχρι το τέλος της χρονιάς ανέρχεται στα 1.000 δίκυκλα.
Πώς απομακρύνονται τα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα
Η διαδικασία προβλέπει εντοπισμό, καταγραφή και σήμανση με ειδικό αυτοκόλλητο έπειτα από 15 ημέρες ακινησίας. Στη συνέχεια αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω του υπουργείου Μεταφορών, ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και αποστέλλεται συστημένη ειδοποίηση.
Αν το δίκυκλο παραμένει στο ίδιο σημείο για 20 ημέρες μετά τη σήμανση, απομακρύνεται και μεταφέρεται σε χώρο του Δήμου. Η επιχείρηση θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, με στόχο έναν μαζικό καθαρισμό σε όλη την πόλη.
Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας τόνισε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην αποσυμφόρηση του δημόσιου χώρου, την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης και τον περιορισμό εστιών μόλυνσης, σημειώνοντας ότι «μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και την καθημερινότητα της πόλης».
Αντίστοιχα, η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, ανέφερε ότι η επιχείρηση είχε καθυστερήσει λόγω έλλειψης χώρου στις δημοτικές αποθήκες. Όπως είπε, τα 1.800 παλιά δίκυκλα που είχαν συγκεντρωθεί στο παρελθόν δόθηκαν πρόσφατα σε πλειστηριασμό, επιτρέποντας πλέον τη συνέχιση της διαδικασίας.