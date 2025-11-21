Meteo: Νερό μηνών έπεσε σε λίγες ώρες - Σε ποια περιοχή έβρεξε περισσότερο

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν στην Ήπειρο την Παρασκευή 21/11. Στον χάρτη της εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως τις 18:30 της Παρασκευής 21/11 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, στα Λεπιανά Άρτας έχουν καταγραφεί 279.6 χιλιοστά βροχής.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ποσότητας νερού που έπεσε στην περιοχή, σημειώνεται ότι στο κέντρο της Αθήνας, από την αρχή του έτους έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί 223,4 χιλιοστά βροχής.

Λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας που σχετίζονται και με την κακοκαιρία ο σταθμός δεν εμφανιζόταν στους χάρτες των προηγούμενων ανακοινώσεων της ημέρας. Σημειώνεται ότι λόγω της διακοπής επικοινωνίας με τον σταθμό Πραμάντων Ιωαννίνων το ύψος βροχής που αναφέρεται στον πίνακα περιλαμβάνει μόνο την βροχόπτωση έως τις 14:40 και επομένως είναι πολύ πιθανό το ύψος αθροιστικού υετού στον σταθμό να έχει αυξηθεί.

