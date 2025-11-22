Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο στο Πέραμα

Άγρια επίθεση από σκυλί δέχτηκε ένα 12χρονο παιδί στο Πέραμα.

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη (19/11) σε σχολείο του Περάματος. Η μητέρα είχε πάει στο σχολείο μαζί με το 12χρονο παιδί της για τη συνέλευση γονέων και κηδεμόνων.

Ο ανήλικος περίμενε τη μητέρα του έξω από το σχολείο όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από ένα μεγαλόσωμο σκύλο. Ο σκύλος δάγκωσε πολλές φορές τον 12χρονο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Παίδων.

Ο σκύλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν δεσποζόμενος και στο παρελθόν έχει επιτεθεί και σε άλλα άτομα.

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στο Mega για τα όσα συνέβησαν, ανέφερε:

«Ο κύριος ήταν απαθέστατος. Ήξερε πολύ καλά πώς να ενεργήσει στην περίπτωση που γίνει κάποιο δάγκωμα. Του έλεγα γιατί δεν έχει φίμωτρο στο ζωντανό και δεν μου απαντούσε. Δεν επιτρέπεται εμένα το παιδί μου να είναι τρομοκρατημένο και να πονάει. Θα κινηθώ νομικά, δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν επιθυμώ την ευθανασία του ζωντανού, θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος».

Δείτε το βίντεο του Mega:

