Έρευνα της Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι

Οι αριθμοί της οπλοκατοχής στην Ελλάδα 

Έρευνα της Metron Analysis για το Βήμα της Κυριακής αποτυπώνει την κατάσταση με την οπλοκατοχή στην Ελλάδα. Στη μεγάλη πλειονότητα, καταδεικνύεται ότι οι Έλληνες είναι κατά της οπλοκατοχής. Το 78% των Ελλήνων είναι κατά της κατοχής όπλων, ενώ το 13% τάσσεται υπέρ και περίπου 1 στους 10 θεωρεί ότι «εξαρτάται από την περίπτωση», σύμφωνα με τη Metron Analysis.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1 στους 4 πολίτες θεωρεί ότι το όπλο στο σπίτι είναι απαραίτητο για την αυτοπροστασία.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει διαφοροποιήσεις μεταξύ του πληθυσμού. Για παράδειγμα, οι άνδρες τάσσονται πιο συχνά υπέρ της οπλοκατοχής (19% έναντι 6% των γυναικών) και η αποδοχή είναι μεγαλύτερη στις νεότερες γενιές (Gen Z 28% υπέρ).

Η αποδοχή της οπλοκατοχής έχει επίσης πολιτικό πρόσημο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ενισχύεται όταν κινούμαστε δεξιότερα στο φάσμα της πολιτικής αυτοτοποθέτησης, για να φτάσει στο 29% στους δεξιούς – αλλά και στο 24% σε όσους εκφράζουν θε τική γνώμη για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, στην ατζέντα του οποίου (αν και σε διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο) η οπλοκατοχή κατέχει εξέχουσα θέση.

Παράλληλα, περισσότερο από 1 εκατομμύριο όπλα κυκλοφορούν παράνομα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε «Το Βήμα». Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 1.920.000 όπλα, εκ των οποίων 1.010.000 είναι αδήλωτα και παράνομα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis, το 26% συμφωνεί ότι το όπλο μπορεί να προστατεύσει την οικογένεια, ενώ 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή αυξάνει τους φόνους και τη βία.

Τα όπλα κυκλοφορούν και στο darkweb, με τιμές από 180 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο, αναφέρεται στο δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Περιοχές με υψηλή συχνότητα παραβάσεων: Αθήνα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Θεσσαλονίκη.

