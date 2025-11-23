Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους
Με τον πληθυσμό των ελαφιών να έχει μειωθεί οι Αρχές ενεργοποιούν σχέδιο διαχείρισης υπό τον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, αναζητώντας τρόπους να περιορίσουν τους λύκους και να προστατεύσουν το είδος
Ο πληθυσμός των κόκκινων ελαφιών στην Πάρνηθα βρίσκεται πλέον σε οριακή κατάσταση, αφού από τα 1.300 που υπήρχαν πριν λίγα χρόνια έχουν απομείνει περίπου 140. Αιτία θεωρείται η σημαντική αύξηση των λύκων στο βουνό, οι οποίοι υπολογίζονται σήμερα σε 50-60 και έχουν στραφεί στα ελάφια ως ευκολότερη λεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες η εντολή του Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ξεκινά σχέδιο διαχείρισης για την Πάρνηθα, που αφορά τόσο την προστασία των ελαφιών όσο και τον περιορισμό των λύκων και των αγριόσκυλων στις κατοικημένες ζώνες. Η αρχική πρόταση για μεταφορά των λύκων στη Βόρεια Ελλάδα «πάγωσε» ύστερα από αντιδράσεις επιστημόνων, για τον λόγο αυτό εξετάζονται πλέον εναλλακτικά μέτρα.
Κεντρική λύση που προκρίνεται είναι η επαναλειτουργία του Εκτροφείου Ελαφιών, ένας προστατευμένος και περιφραγμένος χώρος όπου τα ζώα μπορούν να ζουν χωρίς τον κίνδυνο θήρευσης. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να μεταφερθούν στο μέλλον ελάφια και σε άλλα ορεινά οικοσυστήματα της χώρας.