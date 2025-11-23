Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

Ο πληθυσμός των κόκκινων ελαφιών στην Πάρνηθα βρίσκεται πλέον σε οριακή κατάσταση, αφού από τα 1.300 που υπήρχαν πριν λίγα χρόνια έχουν απομείνει περίπου 140. Αιτία θεωρείται η σημαντική αύξηση των λύκων στο βουνό, οι οποίοι υπολογίζονται σήμερα σε 50-60 και έχουν στραφεί στα ελάφια ως ευκολότερη λεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εντολή του Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ξεκινά σχέδιο διαχείρισης για την Πάρνηθα, που αφορά τόσο την προστασία των ελαφιών όσο και τον περιορισμό των λύκων και των αγριόσκυλων στις κατοικημένες ζώνες. Η αρχική πρόταση για μεταφορά των λύκων στη Βόρεια Ελλάδα «πάγωσε» ύστερα από αντιδράσεις επιστημόνων, για τον λόγο αυτό εξετάζονται πλέον εναλλακτικά μέτρα.

Κεντρική λύση που προκρίνεται είναι η επαναλειτουργία του Εκτροφείου Ελαφιών, ένας προστατευμένος και περιφραγμένος χώρος όπου τα ζώα μπορούν να ζουν χωρίς τον κίνδυνο θήρευσης. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να μεταφερθούν στο μέλλον ελάφια και σε άλλα ορεινά οικοσυστήματα της χώρας.

