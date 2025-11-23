Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού - Δεν σταμάτησε για έλεγχο και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κατάφεραν να συλλάβουν τον 33χρονο
Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα ένας 33χρονος οδηγός αυτοκινήτου αρνήθηκε αρχικά να σταματήσει σε σήματα αστυνομικών για έλεγχο.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην προσπάθειά του να διαφύγει, παραβίασε σήμα STOP και κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και από τους αστυνομικούς διαπιστώθηκε πως ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ.
