Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε Γερμανός μέσα στο σπίτι του

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας ενός άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ένας 67χρονος Γερμανός που μένει μόνιμα στην Κρήτη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στην Κάντανο Χανίων.

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους οικείους του οι οποίοι σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν τις αρχές.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια.

Την ίδια ώρα φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.