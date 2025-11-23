Πορεία στην Αθήνα για τη μνήμη των θυμάτων τροχαίων

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πορεία στο κέντρο της Αθήνας για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων, με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων και πολιτών που ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και ποινές για παραβάτες του Κ.Ο.Κ. Η πορεία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νέο νόμο που προβλέπει περιορισμό των πορειών σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, ώστε να μην διακόπτεται η ροή των οχημάτων στην πόλη.

Οι διαδηλωτές τιμούν όσους έχασαν τη ζωή τους άδικα στους δρόμους της χώρας και ζητούν μέτρα πρόληψης, περιορισμό ταχύτητας στους αστικούς δρόμους και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Το μήνυμα του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» είναι ξεκάθαρο: «Σκοτώθηκαν στον δρόμο – Αγνοήθηκαν από την κοινωνία – Ποδοπατήθηκαν από τη Δικαιοσύνη».

Η πορεία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου, όμως αναβλήθηκε λόγω της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, με την εφαρμογή των νέων μέτρων ασφαλείας για τη διατήρηση της κυκλοφορίας στην πόλη.