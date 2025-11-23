Πένθος στην Τυλισό Ηρακλείου: Κοριτσάκι 2 ετών πέθανε ξαφνικά στην αγκαλιά της μητέρας του

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Τύλισο Ηρακλείου, για την απώλεια ενός κοριτσιού μόλις 2 ετών που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν το κοριτσάκι ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως το αμάξι στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι ξεψύχησε στην αγκαλιά της.

Η νεκρώσιμη ακολουθία της μικρής Εφραιμίας θα τελεστεί την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.00 μ.μ.

